В США нашли детский лагерь для подготовки терактов

В США в штате Нью-Мексико арестовали 39-летнего Сираджа Ваххаджа по подозрению в подготовке детей к совершению вооруженных атак в американских школах.

Об этом сообщает Associated Press.

Прокуратура утверждает, что подозреваемый в декабре 2017 года похитил своего четырехлетнего сына, проживавшего в штате Джорджия с матерью и приемным отцом и привез его в построенный им лагерь на окраине города Амалия у границы со штатом Колорадо, где стал обучать мальчика стрельбе из винтовки.

Позже сын Ваххаджа умер. Расследование его смерти продолжается.

В лагере также находились еще один мужчина, трое женщин и 11 детей в возрасте от года до 15 лет, пятерых из них также обучали стрельбе.

Шериф округа сообщил, что задержанные взрослые считаются исламистскими экстремистами, им предъявлено обвинение в жестоком обращении с детьми.

Обнаруженные в лагере дети находились в состоянии истощения от голода в антисанитарных условиях.

Напомним, лондонскому террористу с ведром и лезвиями дали 34 года тюрьмы.