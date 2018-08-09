В Минске опять задержали сотрудника СМИ

В Минске задержали главного редактора информационной компании "БелаПАН" Ирину Левшину.
Как сообщает "БелаПАН", информацию подтвердил Следственный комитет РБ.
В ведомстве заявили, что журналистка задержана "по уголовному делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА".
С журналисткой уже "проводятся следственные действия".
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Отмечается, что утром 9 августа связь с Левшиной пропала. Она не пришла на работу в обычное время, ее мобильный телефон отключен. Приехавшая в квартиру дочь обнаружила следы обыска и вскрытый системный блок компьютера. По информации агенства, в СК будет проведен допрос Левшиной, к ней направляется адвокат.
Напомним, 7 августа в рамках того же уголовного дела задержали главного редактора независимого интернет-издания TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову. В тот же день были задержаны и другие журналисты различных СМИ, однако потом их отпустили.