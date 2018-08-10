На популярном у туристов Гудаури в Грузии в четверг, 9 августа, выпал снег. Погода удивила как приезжих на отдых, так и местных жителей.
Снимками и видео непогоды пользователи соцсетей начали делиться на своих страницах.
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Фото: Facebook Георгий Гомиашвили
Гудаури находится всего в 120 километрах от столицы Грузии в Казбекском муниципалитете. Курорт располагается в горной местности на высоте почти 2200 метров. В основном снег лежит высоко в горах, но не выпадает летом в курортной зоне.
Также снегом замело гору Казбек.
Снимки сделали очевидцы, которые расположились возле заброшенной метеостанции на высоте 3 700 метров.
Как писал Фокус, 30 апреля на северо-западе Франции в регионе Нормандия тоже выпал снег.