Протесты в Румынии проходят во всех больших городах

В Румынии продолжаются антиправительственные протесты. Люди вышли на акции уже за пределами Бухареста в разных частях страны.
Об этом сообщает агентство Mediafax.
В столице на улицы вышли десятки тысяч протестующих. В других городах акции менее масштабные, но они проходят во всех крупных городах. Тысячи человек вышли на улицы Клуж-Напока, Констанцы, Яссы, Сибиу. Менее многочисленные протесты прошли и в других городах.
В Клуж-Напоке начал формироваться палаточный городок - около 80 человек установили палатки у здания местной администрации и оставались в них всю ночь.
Никаких значительных инцидентов во время воскресных акций зафиксировано не было.
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Напомним, в Бухаресте против участников антиправительственной акции был применен слезоточивый газ.