Трамп снял ограничения на кибератаки, - СМИ

О новых правилах ничего не известно

Президент США Дональд Трамп отменил засекреченную директиву Барака Обамы о применении кибероружия против противников страны.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, отмена такой директивы приведет к ослаблению ограничений на кибератаки. Уточняется, что о документе стало известно в 2013 году после того, как бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден опубликовал данные о работе спецслужб Великобритании и США.

По словам одного из источников, отмена директивы является "наступательным шагом вперед". Согласно данным издания, она послужит поддержке военных операций, а также предотвратит хищение интеллектуальной собственности и иностранное вмешательство в выборы.

Напомним, институт кибернетики Армии США в Вест-Пойнте опубликовал серию обучающих комиксов, показывающих особенности ведения кибервойны. В обучающую серию вошли четыре комикса Dark Hammer ("Темный молот"), Silent Ruin ("Тихая гибель"), Engineering a traitor("Конструируя предателя") и 11.25.2027 ("25 ноября 2027 года").