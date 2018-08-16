Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Под руинами моста в Генуе могут оставаться до 20 человек
Обрушение моста в Генуе

Под руинами моста в Генуе могут оставаться до 20 человек

Под руинами моста в Генуе могут оставаться до 20 человек
Фото: twitter.com/Agenzia_Ansa

Количество погибших, вероятно, увеличится 

16.08.18 4
000

Под обломками обрушившегося в Генуе моста могут находиться еще 10-20 человек. Об этом заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци, сообщает La Stampa.

"Там могут быть 10-20 пропавших без вести", - сказал Коцци.

Глава итальянского региона Лигурия Двованни Тоти добавил, что число погибших значительно выше, чем говорится в официальных данных.

"Для большей части раненых, по словам врачей, есть надежды на спасение. Работы под мостом продолжаются, не все области были исследованы. Мы работаем над тем, чтобы найти пропавших без вести. Точные цифры будут предоставлены, когда мы будем в них уверены", – отметил Тоти.

По последним данным, в результате обвала моста погибли 39 человек, еще 15 ранены, 9 из низ находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 14 августа на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. На момент аварии на мосту находились 30-35 легковых и 3 грузовых автомобиля.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Под завалами обрушенного моста в Генуе не осталось живых людей, - СМИОбвал моста в Генуе: пострадали два украинцаУкраинцев среди погибших в результате обвала моста в Генуе нет, - МИД
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 17436
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 12048
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 12964
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 22820
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 13312
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 29856
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 15956
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 27703
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 6727
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 16012
  1. NASA потеряло марсоход 14506 / 16134
  2. Ученые выяснили, когда время течет назад 6264 / 12413
  3. Модель Деми Роуз шокировала фанатов откровенным купальником 5372 / 5711
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 5319 / 46522
  5. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 4407 / 4996
  6. В Киеве выбрали "Мисс Украина Вселенная-2018" 3406 / 3826
  7. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 3358 / 3687
  8. Олег Сенцов вылетел из Салехарда, - СМИ (Обновлено) 3143 / 13006
  9. Девочка, укушенная змеей во Львове, умерла в больнице 2903 / 3038
  10. Адвокаты Януковича устроили драку в суде 2389 / 2904
  1. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 50 / 46522
  2. NASA потеряло марсоход 19 / 16134
  3. Беспокойное завтра. Как глобальное изменение климата повлияет на жизнь в Украине 15 / 2058
  4. Послание в бутылке. 5 материалов, способных спасти планету от пластика 14 / 2120
  5. Ученые выяснили, когда время течет назад 8 / 12413
  6. НБУ готов выложить 400 тысяч за переводчиков 8 / 3687
  7. В пустыне Гоби нашли странный и загадочный военный объект 7 / 4996
  8. Ярош показал, как беспилотники "кошмарят" боевиков на передовой 7 / 850
  9. Антисоциальное поведение. Почему Facebook могут обложить налогом за снижение продуктивности человечества 6 / 1448
  10. Сегодня в Украине ожидается жара до +36 5 / 902
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.