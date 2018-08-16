Под руинами моста в Генуе могут оставаться до 20 человек

Под обломками обрушившегося в Генуе моста могут находиться еще 10-20 человек. Об этом заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцци, сообщает La Stampa.

"Там могут быть 10-20 пропавших без вести", - сказал Коцци.

Глава итальянского региона Лигурия Двованни Тоти добавил, что число погибших значительно выше, чем говорится в официальных данных.

"Для большей части раненых, по словам врачей, есть надежды на спасение. Работы под мостом продолжаются, не все области были исследованы. Мы работаем над тем, чтобы найти пропавших без вести. Точные цифры будут предоставлены, когда мы будем в них уверены", – отметил Тоти.

По последним данным, в результате обвала моста погибли 39 человек, еще 15 ранены, 9 из низ находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, 14 августа на севере Италии в городе Генуя обрушился мост. На момент аварии на мосту находились 30-35 легковых и 3 грузовых автомобиля.