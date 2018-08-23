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Главная » Мир » В Европе вспоминают жертв сталинизма и нацизма

В Европе вспоминают жертв сталинизма и нацизма

В Европе вспоминают жертв сталинизма и нацизма
Скриншот Аргумент

23 августа 1939 года в Москве был подписан пакт Молотова-Риббентропа

23.08.18 213
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23 августа 1939 года был подписан договор между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным о ненападении и разделе сфер влияния, который фактически стал спусковым механизмом самой кровавой трагедии в истории человечества – Второй мировой войны.

В сентябре 2008 года Европейский парламент своей Декларацией определил 23 августа – день подписания Пакта – Европейским Днем памяти жертв сталинизма и нацизма, - напоминает Украинский институт национальной памяти.

Отмечается, что 23 августа 1939 года в Москве был подписан Договор о ненападении между Германией и СССР, известный как пакт Молотова-Риббентропа. Этот документ зафиксировал сговор между двумя крупнейшими тоталитарными режимами истории и открыл дорогу к разрешению кровавого конфликта в мировой истории.

По этому соглашению стороны обязывались воздерживаться от нападения друг на друга и соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них становилась объектом военных действий третьей стороны.

К тексту договора прилагался секретный дополнительный протокол, которым устанавливалось разграничение территориальных интересов сторон в Европе – распределение стран Восточной Европы на сферы немецких и советских интересов.

Он предусматривал ликвидацию ряда государств (Польши, Литвы, Латвии, Эстонии), и удовлетворение территориальных интересов стран-подписантов договора за счет третьих стран. Пакт с его тайным протоколом открыл путь Германии к военной агрессии против Польши и развязыванию Второй мировой войны. Вслед за своим партнером и СССР отправилось забирать чужие земли. Именно поэтому пакт квалифицируют как преступление против мира и человечества.

За неделю после заключения договора – 1 сентября 1939 г. – Германия вторглась в Польшу, а 17 сентября 1939 г. на территорию Польши с востока вошли советские войска.

В этот день СССР в ноте польскому правительству представил вступление советских войск на территорию Польши, как гарантию безопасности украинцев и белорусов в условиях, когда Польское государство, как было указано в ноте, "перестало существовать".

Пересечение Красной армией границы Польши означало фактическое вступление Советского Союза во Вторую мировую войну 17 сентября 1939 года на стороне нацистской Германии.

22 сентября 1939 г. в Бресте состоялся совместный советско-немецкий военный парад.

Территориальный раздел Польши между СССР и Германией был завершен 28 сентября 1939 г. подписанием договора о дружбе и границе, который стал логическим завершением тайного соглашения, заключенного между Москвой и Берлином 23 августа 1939 г.

В состав СССР были включены территории Западной Украины и Западной Белоруссии (1939 г.), в дальнейшем – Прибалтика, Бессарабия, Северная Буковина (1940 г.).

В конце 1939 г. СССР совершил нападение на Финляндию, развязав советско-финскую войну 1939-1940 гг., за что был объявлен агрессором и исключен из Лиги наций 14 декабря 1939 г.

Таким образом, Советский Союз с сентября 1939 по июнь 1941 года оставался союзником Третьего рейха, осуществляя параллельные акты агрессии и поставляя ему необходимые для ведения войны в Европе сырье и материалы.

Европейской парламент своей Декларацией от 23 сентября 2008 года осудил Пакт Гитлера-Сталина как разделивший Европу на две сферы интересов с помощью секретных дополнительных протоколов и вызвавший массовые депортации, убийства и порабощение, которые имели место в связи с актами агрессии сталинизма и фашизма и подпадают под категорию военных преступлений и преступлений против человечности.

Приводим фрагменты Декларации, определяющие оценку Европейским парламентом Пакта Молотова-Риббентропа:

"A. Поскольку пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года между Советским Союзом и Германией разделил Европу на две сферы интересов с помощью секретных дополнительных протоколов,

B. Поскольку массовые депортации, убийства и порабощения, которые имели место в связи с актами агрессии сталинизма и фашизма, подпадают под категорию военных преступлений и преступлений против человечности,

C. Поскольку, согласно международного права, предусмотренные законом ограничения не применяются к военным преступлениям и преступлениям против человечности,

D. Поскольку влияние советской власти и оккупации, а также их значение для граждан пост-коммунистических государств малоизвестны в Европе,

E. Поскольку Статья 3 Решения № 1904/2006/ЕС Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 года реализацию в течение 2007-2013 гг. программы «Европа для граждан» в целях содействия активному европейскому гражданству призывает поддержать акцию "Активная европейская память", которые имеет целью предотвращение повторения преступлений нацизма и сталинизма,

Предлагаем провозгласить 23 августа Европейским днем памяти жертв сталинизма и нацизма с целью сохранения памяти о жертвах массовых депортаций и разрушений, укоренения демократии, укрепления мира и стабильности на нашем континенте". 

Напомним, Варшава хочет обсудить с Берлином компенсацию ущерба от Второй мировой войны.

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