Президент Бразилии обвинил ДиКаприо в пожарах в Амазонии
По словам Жаира Болсонару, именно организации, которые якобы ДиКаприо спонсирует, занимаются поджогом лесов
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо ДиКаприо в том, что он спонсирует неправительственные организации, которые якобы стоят за лестными пожарами в Амазонии.
Об этом сообщает АР.
“ДиКаприо – крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии”, – сказал он.Важно
По его словам, именно организации, которые якобы ДиКаприо спонсирует, занимаются поджогом лесов.
“Фотографируют, отправляют фото в организации (по защите лесов), там их распространяют, затем связываются с Леонардо Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой организации”, – заявил президент Бразилии.
Критика ДиКаприо и экологических активистов последовала после полицейских рейдов в штаб-квартиры двух некоммерческих организаций в штате Пара в начале этой недели.
Местная полиция также арестовала четырех пожарных-добровольцев и сообщила, что она расследуют их на предмет якобы разжигания пожаров для получения финансирования от сочувствующих доноров.
Это не первый случай, когда президент Болонсару без каких-либо доказательств заявляет, что некоммерческие организации поджигают Амазонию.
Экологическая организация ДиКаприо "Earth Alliance" пообещала 5 миллионов долларов, чтобы помочь защитить Амазонию после того, как в результате пожаров уничтожены большие части тропического леса в июле и августе.
ДиКаприо заявил, что что его организация не финансировала ни одну из некоммерческих организаций, названных следователями.
"Мы не финансировали целевые организации. На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю Earth Alliance", – заявил актер.
Ранее ДиКаприо заявлял о создании фонда Amazon Forest на базе организации Earth Alliance, которую ДиКаприо создал ранее вместе с Лорен Пауэлл Джобс и Брайаном Шетом.
Амазония – крупнейший тропический лес в мире. В нем содержится жизненно важный запас углерода, который замедляет темпы глобального потепления. В лесах Амазонии проживает миллион коренных жителей, а также около трех миллионов видов животных и растений. В этом году в лесах Амазонии произошло более 75 тысяч пожаров. Это рекордное количество за семь лет наблюдения.
Как ранее сообщал Фокус:
- В тропических лесах Бразилии зарегистрировали рекордное количество пожаров. С начала года там произошло более 74 000 пожаров.
- А дым от лесных пожаров в бассейне Амазонки погрузил во тьму Сан-Паулу. Огонь уничтожил почти 1000 гектаров лесов.
- Международные эксперты заявляют, что тропические леса Амазонки могут поджигать фермеры и лесозаготовители, которые расчищают место для ведения бизнеса.
- Также Макрон предложил G7 разобраться с пожарами в Амазонии, вызвав гнев президента Бразилии. Президент Франции назвал пожары в тропических лесах "международным кризисом".
- Лидеры государств G7 готовы помощь странам, территории которых затронуты лесными пожарами в Амазонии.