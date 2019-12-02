Северная Македония станет 30-м членом НАТО: США ратифицировали протокол о вступлении
Майк Помпео заявил, что теперь страны-члены НАТО стали на шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в Альянсе
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о приближении Северной Македонии к полноправному членству в НАТО, сообщив, что Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола относительно вступления этой балканской страны в Альянс.
Об этом он написал в Twitter.
Помпео заявил, что теперь страны-члены НАТО стали на шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО.Важно
"Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. На шаг ближе к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО!" – написал Госсекретарь США.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе 2019 года македонский парламент одобрил переименование страны в Республику Северная Македония.
- Послы стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении Македонии к альянсу.
- Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизе между государствами на постоянной основе.