Компаньон адвоката Трампа получил миллион долларов из РФ за месяц до ареста

Прокуроры обвиняют Льва Парнаса в сокрытии данных об имуществе

Компаньон адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, Лев Парнас, получил 1 млн долларов со счета из России в сентябре, за месяц до того, как ему были предъявлены обвинения в незаконном финансировании политической кампании в США. Об этом сообщили прокуроры в деле Парнаса, передает Bloomberg.

Так, прокуроры требуют в суде тюремного срока для Парнаса, в том числе, и за ложную информацию о его активах и доходах.

"Большая часть из этих денег, по-видимому, была использована на личные расходы, а также для покупки дома", – сообщил прокурор.

Парнас не раскрыл правительству информацию об этой крупной выплате. Открывшиеся подробности вызывают у следствия еще больше вопросов о том, какую именно работу выполняли Лев Парнас и его помощник Игорь Фруман, а также кто был заказчиком.

Парнас и Фруман были обвинены в сотрудничестве с одним или несколькими украинскими чиновниками для смещения с должности тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. Подозреваемые не признают себя виновными.

СМИ сообщали, что Парнас входил в юридическую команду украинского олигарха Дмитрия Фирташа, который пытается избежать экстрадиции в США.

Обвинители в деле Парнаса утверждают, что 1 млн долларов поступил на имя жены подозреваемого Светланы Парнас. Прокуроры говорят, что это была попытка скрыть активы. Данный платеж пришел в том же месяце, когда Парнас и Фруман получили первый из двух запросов от Конгресса на предоставление документов в расследовании импичмента Трампа.

Предприниматели отказались выполнять требования. Они были арестованы по подозрениям в незаконном финансировании политической кампании Трампа несколько дней спустя, когда пытались покинуть США с билетами в одну сторону до Вены. Впоследствии адвокат

Так, выходец из Украины Лев Парнас может быть приговорен по меньшей мере к 5 годам тюремного заключения, но прокуроры говорят, что ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

Также Парнас и Фруман обвиняются в использовании денег от неназванного источник из РФ для политических пожертвований в США, чтобы продвинуть через государственных и федеральных чиновников открытие розничной торговли марихуаны. Пока неизвестно, был ли это тот же источник из РФ, который перечислил Парнасу 1 млн долларов.

Прокуроры потребовали от судьи отменить залог для Парнаса из-за того, что он скрыл информацию о своих доходах. Подозреваемый трижды предоставлял властям разные денные о своем состоянии.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщали, что партнеры Трампа пытались не только заставить Украину начать расследование по Бадйну, но и сменить правление в украинской госкомпании "Нафтогаз". Среди этих партнером упоминались Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат также из Флориды Гарри Сарджент III.

По словам же Парнаса, они действительно обсуждали с Андреем Фаворовым вопрос о продаже американского СПГ (сжиженного природного газа – ред.) Украине. Но также Парнас отрицает, что побуждали кого-то к смене правления "Нафтогаза" или заставляли заключать эксклюзивные сделки.

10 октября стало известно, что в США задержали бизнесменов, помогавших Джулиани в вопросах с Украиной. Бизнесмены были взяты под стражу в Нью-Йорке.