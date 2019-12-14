В Гонконге арестовали пятерых подростков: подозревают в убийстве 70-летнего прохожего
2019-12-14 20:38:37
В мужчину бросили кирпич
Полиция Гонконга сообщила о задержании пятерых подростков, которых подозревают в убийстве 70-летнего мужчины во время одного из протестов.
Об этом сообщает South China Morning Post.
Среди задержанных – трое парней и двое девушек в возрасте от 15 до 18 лет.
В связи с особенностями законодательства Гонконга, сообщникам в убийстве могут присудить такое же наказание, как и непосредственному убийце.
Личности подозреваемых установили после анализа видео с камер наблюдения и в социальных сетях.
Напомним, 70-летний мужчина погиб, когда вышел на обеденный перерыв.
Он получил смертельную травму головы "тяжелым предметом, брошенным со стороны протестующих". Инцидент произошел в пригороде Гонконга Шенг-Шуй, где проходили акции протеста.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Гонконге уже который месяц продолжаются массовые протесты, которые начались с законопроекта об экстрадиции в Китай.
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.