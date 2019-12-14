В мужчину бросили кирпич

Полиция Гонконга сообщила о задержании пятерых подростков, которых подозревают в убийстве 70-летнего мужчины во время одного из протестов.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Среди задержанных – трое парней и двое девушек в возрасте от 15 до 18 лет.

В связи с особенностями законодательства Гонконга, сообщникам в убийстве могут присудить такое же наказание, как и непосредственному убийце.

Личности подозреваемых установили после анализа видео с камер наблюдения и в социальных сетях.

Напомним, 70-летний мужчина погиб, когда вышел на обеденный перерыв.

Он получил смертельную травму головы "тяжелым предметом, брошенным со стороны протестующих". Инцидент произошел в пригороде Гонконга Шенг-Шуй, где проходили акции протеста.

Как ранее сообщал Фокус: