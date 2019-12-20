Полиция Гонконга заморозила 10 миллионов долларов помощи протестующим

Сотрудники благотворительного фонда подозреваются в отмывании денег

В Гонконге полиция заморозила 10 млн долларов из крупного фонда для помощи протестующим и задержала четырех его членов, обвинив в отмывании денег. Об этом сообщает The Guardian.

В полиции заявили, что их расследование было сосредоточено на некоммерческой онлайн-платформе Spark Alliance, которая была создана еще в 2016 году, но в последнее время собирала пожертвования для помощи антиправительственному движению Пекина.

Платформа была одной из двух краудсорсингов, которые собирали деньги, в частности для оказания юридической помощи активистам, арестованным за участие в протестах.

В своем заявлении компания Spark Alliance назвала обвинения со стороны правоохранительных органов "клеветой". В фонде также подтвердили, что были задержаны четверо сотрудников.

В полиции же добавили, что некоторые пожертвования были использованы владельцами фонда не по назначению.

"Мы обнаружили, что пожертвования были переведены в подставную компанию, и значительная честь денег была инвестирована в продукты личного страхования. Их бенефициаром является лицо, отвечающее за подставную компанию", – сообщили правоохранители.

Так, по подозрению в отмывании денег были задержаны трое мужчин и одна женщина в возрасте от 17 до 50 лет.

Как ранее сообщал Фокус: