Полиция Гонконга заморозила 10 миллионов долларов помощи протестующим
2019-12-20 12:07:00
Сотрудники благотворительного фонда подозреваются в отмывании денег
В Гонконге полиция заморозила 10 млн долларов из крупного фонда для помощи протестующим и задержала четырех его членов, обвинив в отмывании денег. Об этом сообщает The Guardian.
В полиции заявили, что их расследование было сосредоточено на некоммерческой онлайн-платформе Spark Alliance, которая была создана еще в 2016 году, но в последнее время собирала пожертвования для помощи антиправительственному движению Пекина.
Платформа была одной из двух краудсорсингов, которые собирали деньги, в частности для оказания юридической помощи активистам, арестованным за участие в протестах.
В своем заявлении компания Spark Alliance назвала обвинения со стороны правоохранительных органов "клеветой". В фонде также подтвердили, что были задержаны четверо сотрудников.
В полиции же добавили, что некоторые пожертвования были использованы владельцами фонда не по назначению.
"Мы обнаружили, что пожертвования были переведены в подставную компанию, и значительная честь денег была инвестирована в продукты личного страхования. Их бенефициаром является лицо, отвечающее за подставную компанию", – сообщили правоохранители.
Так, по подозрению в отмывании денег были задержаны трое мужчин и одна женщина в возрасте от 17 до 50 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Гонконге уже который месяц продолжаются массовые протесты, которые начались с законопроекта об экстрадиции в Китай.
- 4 сентября глава Гонконга заявила, что отзывает законопроект, спровоцировавший протесты. Кэрри Лэм заявила, что законопроект об экстрадиции будет полностью отозван.
- Но демонстрации не прекратились. Протестующие в Гонконге попросили Трампа "освободить" город. Во время митинга жители Гонконга просили американских сенаторов принять "Гонконгский закон о правах человека и демократии".
- 1 октября в День основания КНР, в Гонконге снова начались масштабные столкновения демонстрантов с полицией, в результате которых был подстрелен 18-летний протестующий. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
- 16 октября Палата представителей США приняла "Гонконгский закон о демократии". Китай высказал "сильное возмущение" по поводу принятия документа.
- 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в начале сентября публично пообещала официально отозвать законопроект.