Обломки самолета МАУ свезли в ангар для реконструкции, – Иран

Останки жертв авиакатастрофы отправлены в судебно-медицинскую лабораторию

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что тела погибших в авиакатастрофе украинского боинга отправлены в судебно-медицинскую лабораторию для тестирования ДНК, а обломки лайнера извлечены с места крушения и свезены в ангар для расследования.

Об этом сообщает CNN.

"Большие и маленькие части разбившегося самолета были собраны и доставлены в ангар для реконструкции самолета для расследования причин крушения", - сказал Абедзаде.

Издание отмечает, что иранские власти убрали все обломки разбившегося самолета менее чем за двое суток, что, по мнению экспертов, затрудняет проведение экспертиз на месте крушения.

По словам свидетелей, иранская полиция "отгоняет зевак", которые проявляют любопытство к месту крушения самолета. Там также замечены мародеры, которые подбирают личные вещи погибших. Происходящее на месте крушения издание называет "анархией" и отмечает, что в первые часы после катастрофы, место падения самолета охранялось гораздо лучше.

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что украинские специалисты, которые находятся в Иране, констатируют, что пока не ясно, заинтересована ли иранская сторона в качественном расследовании авиакатастрофы. По их словам, Иран пока не предоставил Украине ни одного доказательства крушения боинга по техническим причинам.

"На данный момент нам не представили ни одного доказательства версии, которую выдвинул первоначально Иран – о технических причинах происшествия", – говорят в комиссии.

Также украинским специалистам не показывают кабину, нет и пассажирских кресел.

"Это потому что изучают что-то сами, или потому что она (кабина) полностью уничтожена взрывом?", – задается вопросом украинская сторона.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.