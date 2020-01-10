США объявили о новых антииранских санкциях

Санкции затронут ряд секторов иранской экономики

Администрация президента США Дональда Трампа объявила в пятницу, 10 января, о введении новых санкций против Ирана в ответ на ракетные удары по американским базам в Ираке. Об этом сообщает StarTribune.

Госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции заявил, что новые санкции коснуться восьми представителей руководства Ирана, а также иранских компаний по производству стали и других материалов. В целом США ввели санкции против 17 компаний из Ирана.

По информации ТАСС, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции затронут ряд секторов иранской экономики, такие как, строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело.

"Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников. Президент издал указ, позволяющий ввести дополнительные санкции против лиц, которые владеют, эксплуатируют, ведут торговлю или оказывают помощь секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную промышленность и горное дело", – сообщил Мнучин.

Как ранее сообщал Фокус:

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.

Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.

В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.