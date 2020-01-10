США пытались ликвидировать еще одного иранского военного в день, когда был убит Сулеймани, – WP

По данным издания, целью американцев был финансист и ключевой командир элитных сил Корпуса стражей Исламской революции Абдул Реза Шахлай

В день, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани, США пытались ликвидировать в Йемене еще одного высокопоставленного военного чиновника Ирана, однако попытка не увенчалась успехом.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, целью американцев был финансист и ключевой командир элитных сил Корпуса стражей Исламской революции Абдул Реза Шахлай.

Источник не предоставил никаких деталей спецоперации.

Сообщается, что в декабре спецпредставитель Государственного департамента по Ирану Брайан Хук заявил, что администрация предлагает "до 15 миллионов долларов США за информацию о финансовой деятельности, сети и партнерах Абдула Резы Шахлая".

Источник издания также сообщил, что ликвидация Абдула Резы Шахлая должна была произойти одновременно с убийством Сулеймани. В США не стали раскрывать эту информацию, в виду того, что операция пошла не по плану.

"Министерство обороны не обсуждает предполагаемые операции в регионе", – заявили в Пентагоне.

Издание отмечает, что неудачная попытка ликвидации еще одного высокопоставленного военного чиновника Ирана может указывать на то, что убийство Сулеймани на прошлой неделе было частью более широкой операции.

Это может поднять вопрос, была ли миссия направлена на то, чтобы подорвать руководство Корпуса стражей исламской революции или исключительно для предотвращения неминуемой атаки по объектам США со стороны Ирана.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.

Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.

7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди заявил, что заранее получил предупреждение от властей Ирана о готовящемся ракетном ударе по базам США и предупредил об этом американскую сторону.