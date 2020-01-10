Тегеран официально обнародует свою версию крушения самолета МАУ 11 января

2020-01-10 23:05:01

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Представители Ирана планируют встретиться с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования

В субботу, 11 января, представители Ирана проведут пресс-конференцию, на которой будет объявлена официальная версия авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на  Fars News. 

Представители Ирана планируют встретиться с иностранными делегациями, чтобы рассмотреть результаты расследования и назвать главную, по их мнению, версию авиакатастрофы украинского самолета.

"Будет совещание, и после осмотра первичных выводов будет опубликовано причину аварии самолета",  сообщили иранские чиновники.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня на брифинге заявил, что Украина будет требовать компенсацию и привлечения виновных к ответственности, если будет доказано версию удара иранских ПВО по украинскому авиалайнера.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
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