В Ираке обстреляли авиабазу с военными США, есть раненые
2020-01-12 20:32:58
По базе были выпущены восемь ракет "Катюша"
Четыре человека были ранены в воскресенье во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска.
Об этом сообщает Reuters.
Иракские военные заявили в своем заявлении, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к сверу от столицы Багдада, и что среди четырех раненых были два офицера.
Военные источники опознали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу базы.
О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.
Как ранее сообщал Фокус:
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.
Loading...