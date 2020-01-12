В Ираке обстреляли авиабазу с военными США, есть раненые

По базе были выпущены восемь ракет "Катюша"

Четыре человека были ранены в воскресенье во время атаки на авиабазу Балад на севере Ирака, где размещаются американские войска.

Об этом сообщает Reuters.

Иракские военные заявили в своем заявлении, что восемь ракет "Катюша" были выпущены по базе, примерно в 80 км к сверу от столицы Багдада, и что среди четырех раненых были два офицера.

Военные источники опознали раненых как иракских солдат. Они сказали, что семь минометных бомб попали на взлетно-посадочную полосу базы.

О пострадавших среди американских военных на базе не сообщается.

Как ранее сообщал Фокус: