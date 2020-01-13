Разгон протестов в Иране: появилось видео предполагаемой стрельбы по митингующим
2020-01-13 12:00:00
Видеозапись разгона был отравлена в нью-йоркский Центр по правам человека в Иране
В понедельник, 13 января, появилось видео жестокого разгона митингующих в Тегеране, которые вышли на улицы из-за крушения самолета Boeing 737 украинский авиалиний МАУ. Об этом сообщает Associated Press.
Так, на записи, опубликованной в интернете и отправленной нью-йоркский Центр по правам человека в Иране, видно, как иранская полиция и силы безопасности стреляют по митингующим предположительно боевыми патронами. Инцидент произошел возле площади Азади в Тегеране.
Иранские СМИ пока не сообщают ничего о произошедшем во время вчерашнего разгона протестующих.
На видеозаписи видна толпа бегущих от правоохранителей демонстрантов, которые применяют против них слезоточивый газ.
"Они обстреливают людей слезоточивым газом! Площадь Азади. Смерть диктатору!", – кричит одна из женщин на видео.
В другом кадре присутствует раненая митингующая, за ней тянется кровавый след на тротуаре. Окружающие ее люди кричат, что женщина была подстрелена в ногу боевым патроном.
"Боже мой, кровь идет без остановки. Нужна повязка!", – кричат люди вокруг пострадавшей.
Начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими отрицает, что полиция стреляла по протестующим.
"Полиция отнеслась к людям с пониманием и терпимостью. Правоохранители не стреляли на митингах, так как широта взглядов и сдержанность были на повестке дня у столичной полиции", – заявил Рахими.
Но по данным СМИ, полицейские в форме были не единственными, кто участвовал в разгоне протестующих. Так, силы безопасности Ирана были замечены на площади Вали-э-Аср возле Тегеранского университета и других районах города. Члены Революционной гвардии Ирана патрулировали город на мотоциклах, как и силовики в штатском, сообщают очевидцы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.
- 11 января в Тегеране начались антиправительственные протесты из-за крушения Boeing 737. полиция их разогнала.
- 12 января в Иране антиправительственные протесты возобновились. Общее число протестующих достигло трех тысяч человек. Некоторые из них призывали полицию присоединиться к демонстрациям.