Reuters: по делу о крушении украинского самолета в Иране арестованы несколько человек

Об этом заявил представитель судебной системы Ирана

Представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили сообщил об аресте нескольких человек, которые подозреваются в действиях, приведших к крушению самолета "Международных авиалиний Украины" 8 января.

Об этом сообщает Reuters.

Других подробностей Эсмаили не привел.

Выполнявший рейс в Киев украинский боинг был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны страны Ирана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Власти Ирана поначалу заявили, что к крушению привела техническая неисправность лайнера, однако спустя три дня признали, что пассажирский борт был по ошибке сбит системой ПВО. Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии.

Президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с президентом Украины Зеленским 11 января заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.

В связи с крушением украинского самолета в Тегеране и других иранских городах вспыхнули протесты. Демонстранты требуют наказания виновных, том числе и отставки Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Люди вышли на протесты под лозунгами "Вы отомстили Иранцам", "Извиняйтесь и увольняйтесь", "Отставки мало, необходимо расследование" и даже "Смерть диктатору". Иранские силы безопасности разогнали митинги, однако недовольные все-равно продолжают выходить на протестные акции.

Как ранее сообщал Фокус:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что из Ирана возвращается часть украинских экспертов, которые были на месте катастрофы пассажирского самолета "МАУ".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить часть вины на США.