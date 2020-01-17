Во время ракетного удара Ирана по базам США пострадало 11 американцев, – CNN

Ранее в Пентагоне заявили, что от запущенных Ираном ракет среди военнослужащих США не было ни жертв, ни пострадавших

Несмотря на заявления Пентагона об отсутствии пострадавших в результате ракетного удара Ирана по военным базам США 8 января, по вновь открывшейся информации выяснилось, что, по крайней мере, 11 американских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Международной коалиции по противостоянию ИГИЛ в Ираке и Сирии.

"В то время, как в результате атаки Ирана 8 января по базе Аль-Асад ни одного военнослужащего США не погибло, нескольким военным была оказана медицинская помощь от симптомов сотрясения мозга, которые они получили в результате взрывов", – приводит CNN текст заявления.

Уточняется, что пострадавшие были эвакуированы в региональный медицинский центр в Германии для дальнейшего обследования.

"Как только они будут признаны пригодными к службе, то вернутся в Ирак после обследования", – говорится в сообщении.

Издание также пишет, что после атаки на военный объект в Аль-Асад в Пентагоне заявили, что от запущенных Ираном ракет среди военнослужащих США не было ни жертв, ни пострадавших.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.

В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.