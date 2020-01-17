Во время ракетного удара Ирана по базам США пострадало 11 американцев, – CNN

2020-01-17 09:25:07

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Ранее в Пентагоне заявили, что от запущенных Ираном ракет среди военнослужащих США не было ни жертв, ни пострадавших

Несмотря на заявления Пентагона об отсутствии пострадавших в результате ракетного удара Ирана по военным базам США 8 января, по вновь открывшейся информации выяснилось, что, по крайней мере, 11 американских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Международной коалиции по противостоянию ИГИЛ в Ираке и Сирии.

"В то время, как в результате атаки Ирана 8 января по базе Аль-Асад ни одного военнослужащего США не погибло, нескольким военным была оказана медицинская помощь от симптомов сотрясения мозга, которые они получили в результате взрывов",  – приводит CNN  текст заявления.

Уточняется, что пострадавшие были эвакуированы в региональный медицинский центр в Германии для дальнейшего обследования.

"Как только они будут признаны пригодными к службе, то вернутся в Ирак после обследования",  – говорится в сообщении.

Издание также пишет, что после атаки на военный объект в Аль-Асад в Пентагоне заявили, что от запущенных Ираном ракет среди военнослужащих США не было ни жертв, ни пострадавших.

Как ранее сообщал Фокус:

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