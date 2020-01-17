"Горький инцидент". Глава Ирана упомянул крушение украинского Боинга перед молитвой

Али Хаменеи впервые за 8 лет провел пятничную молитву в Тегеране

В пятницу, 17 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи провел молитву в Тегеране, в которой упомянул крушение самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщает FOX News.

Хаменеи впервые с 2012 года провел пятничную молитву, перед этим он поприветствовал ответный удар по базам США за убийство одного из ключевых иранских генералов, а также назвал президента США Дональда Трамп "клоуном". По мнению аятоллы, американскому президенту нельзя доверять.

В своем послании верховный лидер Ирана также обвинил Вашингтон в принятии "трусливого" решения ликвидировать самого эффективного командующего страны в борьбе против ИГИЛ.

"Тот факт, что Иран имеет силу, чтобы дать пощечину мировой державе, указывает на руку Бога", – заявил Хаменеи.

Также крушение самолета МАУ, после того как его сбила иранская ракета, Хаменеи назвал "горьким инцидентом", который огорчил Иран также, как и его врагов.

Хаменеи сказал собравшимся, что Трампу нельзя доверять и он только делает вид, что поддерживает иранский народ. По его словам, западные страны слишком слабы, чтобы "поставить иранцев на колени". Аятолла добавил, что Иран не против вести переговоры, но только не с США.

Как ранее сообщал Фокус: