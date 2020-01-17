Военные США хотели бомбить ядерные объекты Ирана, – Помпео

Госсекретарь признался, что в США "много думали" над этим вопросом

В CША не исключали вероятность нанесения превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы препятствовать появлению в стране ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РИА Новости.

"Это важный вопрос, над которым мы много думали", – сказал Помпео.

Он также напомнил о заявлении американского президента Дональда Трампа, который 8 января пообещал, что не позволит Ирану получить ядерное оружие, пока он остается у власти.

Как ранее сообщал Фокус:

8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций.

Иран, в свою очередь, официально приостановил выполнение части своих обязательств по условиям международной ядерной сделки 2015 года.

Ранее США призвали Евросоюз разорвать ядерную сделку с Ираном.

3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

После этого, иранские власти заявили, что больше не собираются соблюдать запрет на обогащение урана. Это был пятый шаг по выходу государства из ядерной сделки.

14 января Франция, Германия и Великобритания запустили Механизм урегулирования споров в рамках реализации СВПД. Механизм был запущен после того, как Иран нарушил последнее ключевое обязательство в рамках ядерной сделки.