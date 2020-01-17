Военные США хотели бомбить ядерные объекты Ирана, – Помпео
2020-01-17 20:45:19
Госсекретарь признался, что в США "много думали" над этим вопросом
В CША не исключали вероятность нанесения превентивного удара по ядерным объектам в Иране, чтобы препятствовать появлению в стране ядерного оружия.
Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает РИА Новости.
"Это важный вопрос, над которым мы много думали", – сказал Помпео.
Он также напомнил о заявлении американского президента Дональда Трампа, который 8 января пообещал, что не позволит Ирану получить ядерное оружие, пока он остается у власти.
Как ранее сообщал Фокус:
- 8 мая 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД – сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций.
- Иран, в свою очередь, официально приостановил выполнение части своих обязательств по условиям международной ядерной сделки 2015 года.
- 3 января США провели в Иране операцию по ликвидации генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- После этого, иранские власти заявили, что больше не собираются соблюдать запрет на обогащение урана. Это был пятый шаг по выходу государства из ядерной сделки.
- 14 января Франция, Германия и Великобритания запустили Механизм урегулирования споров в рамках реализации СВПД. Механизм был запущен после того, как Иран нарушил последнее ключевое обязательство в рамках ядерной сделки.
- 15 января президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не стремится заполучить ядерное оружие, а информацию об обратном назвал чепухой.
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