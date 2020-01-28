Американцы забрали тела двух погибших с места крушения самолета в Афганистане, – АР

Спасательная группа, прибывшая на место падения самолета, не встретила сопротивления талибов

Представители США забрали с места катастрофы самолета своих ВВС в Афганистане тела двух военнослужащих, которые находились борту воздушного судна. Об этом изданию АР сообщил представитель Минобороны США на условиях анонимности.

По его словам, погибшие военнослужащие были единственными людьми на борту Bombardier E-11. Он также утверждает, что спасательная группа, прибывшая на место падения самолета, не встретила сопротивления талибов, которые преимущественно контролируют провинцию Газни.

Он также заявил, что нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате ракетной атаки.

Напомним, американские военные представители подтвердили, что в понедельник в восточной части Афганистана разбился самолет ВВС США.

Перед этим, ответственность за крушение самолета в провинции Газни взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Руководители государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines опровергли информацию о том, что в Афганистане разбился их самолет.

Еще ранее сообщалось, что в Афганистане потерпел крушение самолет государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines, выполнявший рейс из Кабула в Герат, на борту которого находились 83 человека

Как ранее сообщал Фокус: