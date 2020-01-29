Ученые заявили о разработке вакцины от коронавируса

2020-01-29 09:24:06

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А в Австралии воссоздали коронавирус в лабораторных условиях

Ученые из Гонконга разработали вакцину от китайского коронавируса.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям профессора Юэн Квок-Юнг.

"Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени", – сказал Юэн Квок-Юнг.

По его словам, испытания на животных продлятся несколько месяцев, на людях – год.

В свою очередь, ученые в Австралии воссоздали коронавирус в лабораторных условиях. Об этом сообщает CNN.

Исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне успешно вырастили китайский коронавирус из образца пациента, что позволит обеспечить мировые лаборатории важной информацией для борьбы со вспышкой.

По словам главы лаборатории по обнаружению вирусов доктора Джулиана Дрюса, китайские чиновники ранее опубликовали геномную последовательность коронавируса, что является важным для диагностики. Однако, отметил он, имея реальный выращенный вирус можно будет фактически выявить и проверить все методы анализа, а также сравнивать их особенности.

Как ранее сообщал Фокус:

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