В России китайский коронавирус приравняли к чуме и ВИЧ
2020-02-02 18:29:20
Кроме того, в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих входят дифтерия, малярия, туберкулез и сибирская язва
Россия внесла новый тип коронавируса 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
В этот перечень также входят болезнь, вызванная ВИЧ, гепатит B и С, дифтерия, малярия, туберкулез, сибирская язва, холера, чума и другие.
Напомним, 31 января в России выявлены первые двое зараженных коронавирусом.
Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области; оба являются гражданами Китая.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- 31 января случаи заболевания вирусом впервые были подтверждены в Италии, Британии и России.
- После этого, Китай попросил у ЕС "срочной помощи". Просьба была адресована всем странам, входящим в состав ЕС.
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