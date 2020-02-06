От китайского коронавируса погибли более полутысячи человек

2020-02-06 07:57:16

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Всего заражены 28 тысяч 280 человек

Вследствие заражения китайским коронавируса умерли 565 человек. Вылечились от вируса 1198 человек.

Об этом сообщают данные интерактивной карты распространения коронавируса Университета Джона Хопкинса.

Всего заражены 28 тысяч 280 человек.

Reuters сообщает, что  в провинции Хубэй сообщили о 70 новых смертельных случаях 5 февраля. Также сообщилось о 2987 новых подтвержденных случаях заболевания.

"К концу 5 февраля общее число смертей в провинции достигло 549, а общее число случаев заболевания составило 19 665", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

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