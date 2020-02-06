От китайского коронавируса погибли более полутысячи человек

Всего заражены 28 тысяч 280 человек

Вследствие заражения китайским коронавируса умерли 565 человек. Вылечились от вируса 1198 человек.

Об этом сообщают данные интерактивной карты распространения коронавируса Университета Джона Хопкинса.

Всего заражены 28 тысяч 280 человек.

Reuters сообщает, что в провинции Хубэй сообщили о 70 новых смертельных случаях 5 февраля. Также сообщилось о 2987 новых подтвержденных случаях заболевания.

"К концу 5 февраля общее число смертей в провинции достигло 549, а общее число случаев заболевания составило 19 665", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.