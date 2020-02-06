Жителям 15-миллионого города Тяньцзинь запретили покидать жилые районы

В городе уже зарегистрировано 78 случаев заражения вирусом

В четверг, 6 февраля, жителям северного китайского города Тяньцзинь ограничили въезд и выезд в жилые районы, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Так, Тяньцзинь последовал примеру многих китайских городов, включая Пекин, введя соответствующие ограничения.

Стоит подчеркнуть, что в городе проживает около 15 млн человек, он граничит с Пекином. В городе уже было зарегистрировано 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по состоянию на 6 февраля.

В это же время, вице-губернатор Хубэй, в которой находится эпицентр вспышки в городе Ухань, заявил, что в провинция по-прежнему испытывает нехватку медицинских ресурсов и медперсонала.

По словам Ян Юньянь, выступавшего на государственном телеканале, в настоящее время наборов для тестирования на коронавируса достаточно, но не хватает персонала для отбора проб и поведения тестов.

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