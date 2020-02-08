Во Франции у пяти британцев диагностирован коронавирус
2020-02-08 16:06:24
В настоящее время во Франции насчитывается 11 заразившихся
Пять новых случаев заражения китайским коронавирусом зафиксированы к субботе, 8 февраля, во Франции.
Об этом заявила министр здравоохранения страны Аньес Бузен, пишет BFMTV.
Министр уточнила, что речь идет о четырех взрослых и одном ребенке, все они - британские подданные. Они госпитализированы в три больницы в городе Лионе.
Бузен пояснила, что в этом случае инфекцию "привез" во Францию британец, который 20-23 января посетил Сингапур. Французские медики выясняют круг общения пациентов.
Кроме того, Бузен отметила, что в настоящее время во Франции насчитывается 11 заразившихся коронавирусом. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные, по ее словам, вскоре смогут вернуться домой.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Президент Китая объявил "народную войну" коронавирусу. Си Цзиньпин сообщил, что страна отреагировала на вспышку всеми имеющимися силами.
- А премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- Для врачей в Украине заработала отдельная "горячая линия" по вопросам диагностики "уханьского" коронавируса.
- По состоянию на утро 8 февраля количество зараженных коронавирусом увеличилось до 34 888, жертвами болезни стали 724 пациента.