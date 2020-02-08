Во Франции у пяти британцев диагностирован коронавирус

В настоящее время во Франции насчитывается 11 заразившихся

Пять новых случаев заражения китайским коронавирусом зафиксированы к субботе, 8 февраля, во Франции.

Об этом заявила министр здравоохранения страны Аньес Бузен, пишет BFMTV.

Министр уточнила, что речь идет о четырех взрослых и одном ребенке, все они - британские подданные. Они госпитализированы в три больницы в городе Лионе.

Бузен пояснила, что в этом случае инфекцию "привез" во Францию британец, который 20-23 января посетил Сингапур. Французские медики выясняют круг общения пациентов.

Кроме того, Бузен отметила, что в настоящее время во Франции насчитывается 11 заразившихся коронавирусом. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные, по ее словам, вскоре смогут вернуться домой.

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