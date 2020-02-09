Джеки Чан пообещал миллион юаней создателям вакцины от коронавируса

Звезда боевиков не хочет видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели

Гонконгский актер Джеки Чан пообещал 1 млн юаней (около $143 тыс.) человеку или организации, которая изобретет лекарство от коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет The Straits Times со ссылкой на официальный аккаунт актера в китайской социальной сети Weibo.

"Наука и технологии — ключ для победы над вирусом, и я верю, что многие думают так же и надеются, что антидот может быть создан как можно скорее", — написал он.

Джеки Чан выразил надежду, что его намерение не будет неправильно истолковано.

"Речь идет не о деньгах. Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью", — написал актер.

Напомним, в Гонконге и США уже разработали вакцины, которые возможно смогут победить вирус. Их испытания займут около года.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.