Итоги января: Boeing – ноль заказов, а Airbus – 274 самолета

Boeing решил возобновить производство модели 737 MAX до получения разрешения на ее эксплуатацию

Авиастроительный концерн Boeing не получил ни одного заказа в январе. Это произошло впервые с 1962 года, сообщило Reuters. Заказчикам поставлено 13 самолетов. В прошлом году Boeing завершил январь с 45 новыми заказами и поставками 46 самолетов.

При этом у главного конкурента – Airbus в январе заказали 274 коммерческих самолета. У него это самый крупный заказ за последние 15 лет.

В 2019 году Airbus поставил 863 самолета, а Boeing только 345.

Однако Boeing решил возобновить производство модели 737 MAX до получения разрешения на ее эксплуатацию. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента концерна по маркетингу Рэнди Тинсета. По его словам, возобновление производства будет постепенным, чтобы не допустить резкого увеличения числа заказов, выполнение которых потребует дополнительного времени и ресурсов. В компании рассчитывают, что эксплуатация 737 MAX будет вновь разрешена в середине 2020 года.

Напомним, Boeing переживает кризис из-за ситуации с самолетами модели 737 MАХ. Их полеты были остановлены после двух авиакатастроф – в Индонезии 29 октября 2018 года и в Эфиопии 10 марта 2019 года. В обоих случаях следствие считает причиной крушения сбой в работе системы, отвечающей за контроль продольного угла наклона оси самолета. В январе Boeing приостановила выпуск этих самолетов.

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