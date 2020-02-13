Новый скачок смертности от коронавируса: в провинции Хубэй уволено партийное руководство

В провинции изменили правила диагностики коронавируса, что привело к росту статистики

В китайской провинции Хубэй был зафиксирован новый скачок заболеваемости и смертности от коронавируса, после чего были уволены двое высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает ВВС.

Так, 12 февраля в провинции были зарегистрированы около 242 смертей от вируса, а количество инфицированных выросло до 14 840 человек. Минувшая среда стала самым смертельным днем с начала вспышки.

Количество зараженных увеличилось из-за того, что провинция начала использовать более широкое определение для диагностики вируса, принимая во внимание людей с менее выраженными симптомами.

Провинция, на которую приходится более 80% случаев заражения коронавирусом, вносила в статистику число "клинически диагностированных случаев". Это инфицированные с ярко выраженными симптомами и компьютерной томографией, подтверждающей заражение легких. Из 242 новых смертей в Ухане 135 являются "клинически диагностированными" случаями. Даже без более широкого подхода к диагностике число смертей в провинции в среду, 12 февраля, составило 107 человек, что является новым максимумом для провинции.

Из 14 840 новых случаев заражения 13322 были "клинически диагностированными". Всего в провинции имеется 48 206 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Новая статистика из провинции увеличила общее количество жертв вируса в стране до 1350 человек, а зараженных почти до 60 тыс. человек.

"В Китае изменили определение того, чем на самом деле является болезнь, теперь принимаются во внимание люди с менее выраженными симптомами. Конечно, растущая смертность вызывает большую тревогу, но если посмотреть в целом на общее количество смертей и общее число случаев заражения, коэффициент смертности остался примерно прежним, но он все еще высок, как и уровень смертности от гриппа", – заявил профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний из Лондонской школы гигиены и тропической медицины Дэвид Хейманн.

Стоит подчеркнуть, что до изменения правил диагностики, число инфицированных людей в Хубэй стабилизировалось.

Спустя всего несколько часов после обновления данных по коронавирусу были уволены двое высокопоставленных чиновников в провинции. Так, были уволены секретарь компарии в Хубэй Цзян Чаолян и глава партии столицы провинции Ухане.

Произошедшие увольнения стали первыми серьезными кадровыми перестановками в провинции Хубэй с начала вспышки. На этой неделе ряд работников здравоохранения был "отстранен" от работы.

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