Коранавирус может быть более живучим, чем думали раньше, – ученые

2020-02-13 18:36:13

32 0

Согласно новому исследованию, микроорганизмы COVID-19  могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре в течение девяти дней  

Ученые сделали вывод, что коронавирус COVID-19 может жить на поверхности до 9 дней. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в The Journal of Hospital Infection.

"Мы проанализировали различные коронавирусы, и все результаты были похожими",  – говорит вирусолог Эйке Штейнманн из университета Лейбница в Ганновере.

Согласно исследованию, микроорганизмы COVID-19  могут сохраняться на поверхности и оставаться заразными при комнатной температуре в течение девяти дней  (для сравнения: вирус кори может жить на поверхностях до двух часов).

Отмечается, что 9 дней  – это верхний предел выживания коронавируса, но в среднем он может выживать от четырех до пяти дней на различных материалах, в частности, алюминии, дереве, бумаге, пластике и стекле.

К тому же, некоторые из коронавирусов, которые могут инфицировать только животных, могут оставаться жизнеспособными даже больше 28 дней.

"Низкая температура и высокая влажность воздуха еще больше увеличивают срок годности ",  – говорит врач Гюнтер Кампф из Университетской больницы Грайфсвальда.

На данный момент непонятно, может ли человек заразиться от коронавируса, касаясь зараженной поверхности или объекта, а затем своего рта, носа или, возможно, глаза.

Чтобы снизить распространение коронавирусов, авторы нового исследования предлагают больницам тщательно дезинфицировать поверхности различными растворами с гипохлорита натрия, перекиси водорода или этанола.

Министерство здравоохранения ранее сообщало, что новый китайский коронавирус может жить на поверхностях до нескольких часов.

Как ранее сообщал Фокус:

  • После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
Loading...