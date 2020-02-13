Сенат США ограничил Трампа в военных действиях против Ирана

2020-02-13 22:52:52

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В том числе ограничение военных полномочий Трампа поддержали восемь республиканцев наряду с демократами

Сенат США принял резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в использовании армии страны против Ирана.

Об этом сообщает Reuters.

За документ проголосовали 55 сенаторов против 45-ти. В том числе ограничение военных полномочий Трампа поддержали восемь республиканцев наряду с демократами.

Трамп пообещал вето, и, как ожидается, в Сенате не будет достаточной поддержки, чтобы набрать большинство в две трети для отмены. Республиканцы в палате занимают 53 из 100 мест и редко голосуют против президента.

Противники резолюции сказали, что это отправит неверный сигнал в Тегеран.

"Мы должны послать твердость, а не слабость", – сказал сенатор Джим Риш, председатель республиканского комитета Сената по иностранным делам.

Как ранее сообщал Фокус:

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