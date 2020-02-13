Сенат США ограничил Трампа в военных действиях против Ирана
2020-02-13 22:52:52
В том числе ограничение военных полномочий Трампа поддержали восемь республиканцев наряду с демократами
Сенат США принял резолюцию, ограничивающую полномочия президента США Дональда Трампа в использовании армии страны против Ирана.
Об этом сообщает Reuters.
За документ проголосовали 55 сенаторов против 45-ти. В том числе ограничение военных полномочий Трампа поддержали восемь республиканцев наряду с демократами.
Трамп пообещал вето, и, как ожидается, в Сенате не будет достаточной поддержки, чтобы набрать большинство в две трети для отмены. Республиканцы в палате занимают 53 из 100 мест и редко голосуют против президента.
Противники резолюции сказали, что это отправит неверный сигнал в Тегеран.
"Мы должны послать твердость, а не слабость", – сказал сенатор Джим Риш, председатель республиканского комитета Сената по иностранным делам.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.
- Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что Тегеран отомстит убийцам Сулеймани.
- Трамп предупредил, что американские силы держат под прицелом 52 иранских объекта и готовы нанести по ним "очень быстрый и очень сильный" удар в случае, если Тегеран совершит нападение на американцев.
- 7 января Иран запустил не менее десяти баллистических ракет по двум военным базы с американским персоналом на территории Ирака: в Эрбиле и Аль-Асаде.
- Президент США выступил с официальным заявлением по ситуации на Ближнем востоке. Он призвал Иран найти выход из создавшейся обстановки и обеспечить мир.
- В Иране не приняли предложение президента США Дональда Трампа и пообещали США "более жесткую месть" за любой дальнейший враждебный шаг.
- 9 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже ужесточили санкции в отношении Ирана после ракетного удара по американским базам в Ираке.