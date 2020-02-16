Китай начал тестировать первые вакцины от коронавируса на животных
2020-02-16 10:49:00
По словам китайских медиков, некоторые методы лечения уже применяются и на людях
В Китае началось тестирование вакцины от коронавируса Covid-19 на животных. Об этом сообщает South China Morning Post.
По словам главы биологического центра комитета по здравоохранению Китая Чжан Синьмина, с помощью созданной компьютерной модели, ученые отобрали 100 препаратов из имеющихся 70 тыс., чтобы начать их дальнейшее изучение.
Синьмин подчеркнул, что некоторые из отобранных вакцин начали тестировать на животных, а некоторые виды лечения уже применяют на людях. Например, противомалярийные средства хорохинфосфат уже были успешно протестированы на 100 пациентах в Пекине.
Медики также отмечают успешный метод лечения, связанный с переливанием крови от выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
"Мы надеемся, как можно скорее, представить результаты наших клинических испытаний нашим передовым медицинским работникам", – сказал Чжан.
Правительство Китая также поддерживает исследования в области терапии стволовыми клетками как потенциальное лечения от вируса.
Согласно последним данным, в мире 69 256 человек заражены коронавирусом, от него умерли уже 1669 человек, а выздоровели – 9 645.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.