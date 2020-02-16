На Тайване умер первый инфицированный коронавирусом
2020-02-16 14:48:00
Мужчине было 60 лет, и он страдал хроническими заболеваниями
В воскресенье, 16 февраля, в Министерстве здравоохранения Тайваня подтвердили первую смерть от коронавируса в стране. Об этом сообщает Reuters.
По данным ведомства, на данный момент в стране зафиксировано 20 случаев заражения вирусом Covid-19.
Также сообщается, что от коронавируса на Филиппинах умер 60-летний мужчина, который недавно выезжал за пределы страны. Уточняется, что пожилой мужчина страдал от диабета и гепатита В.
До сегодняшнего дня летальные случаи от коронавируса за пределами Китая были зафиксированы в Гонконге, Японии, Франции и на Филиппинах.
Сейчас количество инфицированных китайским коронавирусом выросло до 69 256 человек из-за вируса умерли 1669 пациентов. В то же время 9645 инфицированным удалось выздороветь.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.
- После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.
- Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.