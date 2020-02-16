Авиакатастрофа МАУ: Данилов прибыл в Иран для обсуждения проблемных вопросов расследования

Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани

Секретарь СНБО Алексей Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани.

В воскресенье секретарь СНБО почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе. Вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком они возложили цветы на месте трагедии.

Также в память о погибших была поставлена ​​11 свечей в Ванкському Соборе Святого Всеспасителя (храм Армянской Апостольской церкви).

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