Россия должна выплатить $50 млрд бывшим владельцам нефтяной компании ЮКОС, – решение суда Гааги
2020-02-18 13:48:21
Оспаривание этого решения по существу в Верховном суде Нидерландов уже невозможно
Апелляционный суд Гааги подтвердил, что Россия должна выплатить $50 млрд по иску бывших акционеров ЮКОСа. Он отменил решение окружного суда, который ранее снял соответствующее обязательство. Россия оспорит решение в Верховном суде Нидерландов. В Кремле информацию пока не комментируют.
Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".
Решение Апелляционного суда Гааги окончательное, пояснил газете "Ведомости" управляющий партнер московского офиса КА Pen & Paper Антон Именнов. "Теперь решение первой инстанции отменено, а решение Международного арбитража в Гааге от 18 июля 2014 года вступает в законную силу, причем оспаривание в Верховном суде Нидерландов по существу уже невозможно – остались лишь процессуальные основания для обжалования, но число их крайне незначительно. Поскольку решение вступило в законную силу, уже в самом ближайшем будущем можно ожидать новую череду арестов имущества и активов России, находящихся за рубежом", – сказал он.
Напомним, в мае 2005 года бывших руководителей и совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приговорили к девяти годам за мошенничество и неуплату налогов. Позднее наказание смягчили до восьми лет. В декабре 2010 года по "второму делу ЮКОСа" их осудили на 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского.
В феврале 2005 года три связанные с бывшими акционерами ЮКОСа компании подали иски в Международный арбитраж в Гааге (МАГ) с требованием взыскать с России около $100 млрд.
В июле 2014 года МАГ постановил, что российская сторона в начале 2000-х гг. совершила полномасштабную атаку на ЮКОС и ее бенефициаров с целью обанкротить нефтяную компанию и завладеть ее активами, одновременно удалив главу компании Михаила Ходорковского с политической арены. Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании. В июне 2015 года в соответствии с вердиктом третейского суда в Бельгии и Франции был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения сочли российским.
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