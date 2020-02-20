Украинцы с Diamond Princess не проходили тест на коронавирус, – МИД

Сейчас двое украинцев с лайнера находятся под присмотром японских врачей в больницах Токио

Двое украинцев с лайнера Diamond Princess, у которых диагностировали коронавирус, сейчас находятся в больницах в Японии.

Об этом сообщила директор консульской службы МИД Сергей Погорельцев, пишет УП.

Тесты, которые подтвердили бы их выздоровление, еще не сделаны.

"Граждане находятся в больницах Токио. Их выпишут после того, как результаты двух анализов будут отрицательные. На данный момент тесты еще не были сделаны", – сообщил Погорельцев.

Ранее глава комитета Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий заявил, что на лайнере есть выздоровевшие украинцы.

"По статистике, среди 15% выздоровевших есть два украинца", – заявил он в кулуарах парламента.

Как ранее сообщал Фокус:

Первыми 10 заразившимися на борту круизного лайнера были три японца, один турист из Гонконга, два австралийца, один американец и один член экипажа из Филиппин. Ни у одного из них не было серьезных симптомов.

На круизном лайнере Diamond Princess заразился коронавирусом второй украинец. Все они члены экипажа.

США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия начали эвакуировать своих граждан с борта круизного лайнера Diamond Princess, который стоит в Йокогаме из-за коронавируса. Украина не стала эвакуировать своих граждан с Diamond Princess, заявили в консульском отделе посольства Украины в Японии.

18 февраля на лайнере Diamond Princess в Японии зафиксировали еще 88 случаев заражения коронавирусом. Общее количество зараженных на судне возросло до 542.

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались.