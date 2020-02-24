Местные власти в США сопротивляются размещению зараженных коронавирусом, – NYT

По крайней мере, 34 человека в Соединенных Штатах сдали положительный тест на вирус

Местные чиновники американских штатов Калифорния и Алабама выразили несогласие с планами федеральных властей США разместить на их территории зараженных коронавирусом американцев. Об этом говорится в статье The New York Times.

"Неопределенность и недоверие мешают федеральным попыткам спланировать карантин американцев, зараженных коронавирусом. По крайней мере, 34 человека в Соединенных Штатах сдали положительный тест на вирус, большинство из них после поездки за границу, и власти предупредили о серьезности угрозы", – говорится в статье.

Должностные лица городf Коста-Меса в штате Калифорния обратились в суд, чтобы свести на нет попытки федеральных чиновников временно разместить в местном медицинском центре десятки людей, эвакуированных из Азии.

Коста-Меса, город с населением 113 000 человек, расположен примерно в 40 милях к югу от Лос-Анджелеса.

"Мы – сострадательное сообщество. Но мы не собираемся оставаться тем местом, куда все сбрасывают свои кризисы и ожидают, что мы исправим их", – сказала мэр города Катрина Фоули.

На данный момент суд вынес временный запрет на размещение в Коста-Месе зараженных инфекцией американцев. Вопрос о его продлении будет рассмотрен в понедельник во второй половине дня.

Федеральное правительство, в свою очередь, заявило суду, что запрос города был юридически необоснован, и что "он ставит под угрозу безопасность и благосостояние американского народа".

Власти штата Алабама также с тревогой отреагировали на новость, что пациентов с коронавирусом могут отправить в здание Федерального управления по чрезвычайным ситуациям на бывшей военной базе в Аннистоне.

Губернатор штата Кей Айви быстро сообщила об этом сенаторам и членам Конгресса от Алабамы, а также отметила, что ее приоритет – защищать людей своего штата.

"Я совершенно ясно дал понять, что, в то время как штат Алабама хочет тесно сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы помочь американцам, у которых, возможно, был положительный результат на коронавирус, были некоторые серьезные опасения по поводу того, почему был выбран объект в Аннистоне и как, с логистической точки зрения, все это будет проводиться. Прежде всего, мой приоритет – защищать людей Алабамы", – заявила она.

Министерство здравоохранения штата Алабама позже выступило с заявлением, что план размещения пациентов в Аннистоне является всего лишь резервной мерой на случай, если учреждения в других штатах не смогут справиться с нагрузкой. Там также заверили, что ни одного пациента не планируют отправлять в Алабаму.

Как ранее сообщал Фокус:

20 февраля в Украину прилетели эвауированные из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Их решили разместить на карантин в санатории Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области.

При въезде в город с вечера 19 января вышли на акцию протеста местные жители. Они утверждают, что санаторий не подходит под карантин. Новосанжарский поселковый совет на внеочередном заседании обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отказаться от размещения эвакуированных из Уханя в санатории на территории города.

Поздно вечером 20 февраля колонна с эвакуированными из Уханя въехала в Новые Санжары. В селе начались столкновения, полиция применила силу. В итоге, автобусы успешно доехали до санатория.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заселилась в медцентр в Новых Санжарах, где пробудет 14 дней на карантине вместе с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами.

По состоянию на 24 февраля в мире зафиксировано 79 565 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире от заболевания умерли 2 770 человек.

Власти Китая разрешили здоровым людям, не имеющих симптомов инфицирования коронавирусом, выезжать из Уханя, но позже – отзвали свое решение.