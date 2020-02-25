Boeing получит первый в этом году твердый заказ на самолеты

Первый самолет должен быть поставлен на протяжении 12 месяцев, начиная с с апреля 2022 года

Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) сообщила, что собирается приобрести 15 самолетов Boeing 787 Dreamliner на сумму $5 млрд в каталожных ценах. Эта информация о заказе – первая для Boeing в этом году, а сам заказ – самый крупный за последние 12 месяцев. Авиастроитель переживает серьезный кризис из-за проблем, связанных с моделью 737 МАХ.

Заказ включает в себя 11 самолетов удлиненной версии 787-10 и пять – короткофюзеляжной 787-9. Есть опция еще на пять 787-9. Первый самолет должен быть поставлен на протяжении 12 месяцев, начиная с с апреля 2022 года.

Одновременно с заказом новых самолетов ANA перешла и на другие двигатели. Теперь ее 787-е будут оснащаться двигателями производства не Rolls-Royce, а General Electric. Из-за проблем с двигателями Rolls-Royce авиакомпания была вынуждена отменить много рейсов, особенно в 2018 году. Поэтому она решила больше не зависеть только от одного производителя.

Нужно отметить, что ANA первой в мире начала коммерческую эксплуатацию Dreamliner и потом вместе с производителем преодолевала "детские болезни" этой во многом инновационной модели самолета.

Сейчас авиакомпания эксплуатирует 71 Dreamliner трех моделей: 787-8, 787-9 и 787-10.

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