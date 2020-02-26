В парижской больнице от коронавируса умер первый француз

Мужчине было 60 лет

Вследствие заражения коронавируса в парижской больнице Сальпетриер умер первый гражданин Франции. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

Сообщается, что 60-летний мужчина скончался в ночь на среду и находился в очень тяжелом состоянии.

Известно, что умерший пациент работал профессором в колледже в Крепи-ан-Валуа. Помещенный в отпуск по болезни с 12 января, за два дня до школьных каникул, он не посещал учебное учреждение с этой даты.

Помимо этого, за сутки во Франции были зафиксированы еще три случая заболевания новой инфекцией. Всего на территории страны находятся около 16 зараженных людей.

Напомним, что 25 февраля министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все граждане страны, у кого ранее диагностировали коронавирус, выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка коронавиурса COVID-19 пока не является пандемией, но она "имеет потенциал" ею стать.