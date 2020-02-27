Саудовская Аравия временно запрещает паломничество из-за коронавируса

Временно запрещен въезд по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса

Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам, которые хотят посетить святые места в Мекке и Медине из-за опасений завоза коронавируса в страну.

Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Кроме того, временно запрещен въезд по туристическим визам для граждан стран, где уже зафиксированы вспышки коронавируса и в которых есть риск его дальнейшего распространения.

Также власти ограничили въезд и выезд в страну для сограждан и жителей стран-участниц Совета сотрудничества стран Персидского залива.

Эр-Рияд подчеркнул, что поддерживает все меры, которые принимают другие страны для сдерживания распространения инфекции. Власти призвали граждан принимать меры предосторожности перед поездками в страны, куда вирус уже пришел.

Как ранее сообщал Фокус:

Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.

Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.

Тест-систем, которые имеются в настоящее время в Украине, хватит для проверки на коронавирус более 900 человек, заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

25 февраля целый ряд стран объявили о том, что зафиксировали первые случаи заболевания коронавирусом.