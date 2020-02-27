Коронавирус в Италии: 42 человека выздоровели

2020-02-27 17:49:54

23 0

Всего в стране зафиксировано 528 случаев заражения китайским коронавирусом

В Италии излечились от коронавируса 42 ранее инфицированных человека.

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты правительства Италии.

По данным департамента, по состоянию на полдень 27 февраля в Италии зафиксировано 528 случаев заражения китайским коронавирусом. В больницу отправили 158 человек, 37 находятся в реанимации, а еще 279 – изолированы от социума в своих домах.

Отметим, что такое количество больных в Италии является крупнейшим из всех стран Европы.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...