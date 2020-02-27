Коронавирус в Италии: 42 человека выздоровели
2020-02-27 17:49:54
Всего в стране зафиксировано 528 случаев заражения китайским коронавирусом
В Италии излечились от коронавируса 42 ранее инфицированных человека.
Об этом сообщает Департамент гражданской защиты правительства Италии.
По данным департамента, по состоянию на полдень 27 февраля в Италии зафиксировано 528 случаев заражения китайским коронавирусом. В больницу отправили 158 человек, 37 находятся в реанимации, а еще 279 – изолированы от социума в своих домах.
Отметим, что такое количество больных в Италии является крупнейшим из всех стран Европы.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии. Ее проверяют на инфицирование коронавирусом.
- 26 февраля в Черновцах в областную клиническую больницу отправили уже второго человека с воспалением легких, который приехал из Италии и мог контактировать с больными коронавирусом.
- Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие прямыми рейсами из Италии в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны", будут проходить обязательную температурную проверку.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- Со вторника, 25 февраля, генеральное консульство Украины в Милане временно прекращает прием граждан и выдачу документов из-за вспышки коронавируса в Италии.
- Директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил наличие коронавируса у 26-летней украинки, которая работает в Италии, и заверил, что ее состояние некритическое.
- Департамент консульской службы Министерства иностранных дел заявил, что речь об эвакуации граждан Украины из Италии пока не идет.
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