Трамп заявил, что, "вероятно", сдаст тест на коронавирус
2020-03-14 16:17:00
Накануне президент США встречался с заболевшим коронавиросом президентом Бразилии Жаиром Болсонару
Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вероятнее всего" сдаст тест на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым американский лидер встречался накануне.
Стенограмму брифинга президента США обнародовал сайт Белого дома.
Трамп, а также вице-президент США Майк Пенс встречались с президентом Бразилии 7 марта во Флориде. После этого Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса.
В Белом доме утверждают, что Трамп и Пенс почти не взаимодействовали Болсонару. Сам президент США заявил, что не помнит, общался ли с заболевшим, а также, что не беспокоится о возможном заражении.
На пресс-конференции один из журналистов сказал Трампу, что с его стороны было бы эгоистично не сдавать тест в условиях быстрого распространения коронавируса.
"Ну, я не говорил, что не собираюсь проходить тестирование... Скорее всего, да. Более чем вероятно", – ответил американский президент.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично разговаривал "со многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего болезнь переносится очень легко. По его словам, иногда даже нет необходимости обращаться к врачу.
- Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус.
- Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.
- Конгресс США выделил $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него.
- Президент США Дональд Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года для смягчения последствий инфекции COVID-19 в стране.