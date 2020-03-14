Трамп заявил, что, "вероятно", сдаст тест на коронавирус

Накануне президент США встречался с заболевшим коронавиросом президентом Бразилии Жаиром Болсонару

Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вероятнее всего" сдаст тест на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым американский лидер встречался накануне.

Стенограмму брифинга президента США обнародовал сайт Белого дома.

Трамп, а также вице-президент США Майк Пенс встречались с президентом Бразилии 7 марта во Флориде. После этого Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса.

В Белом доме утверждают, что Трамп и Пенс почти не взаимодействовали Болсонару. Сам президент США заявил, что не помнит, общался ли с заболевшим, а также, что не беспокоится о возможном заражении.

На пресс-конференции один из журналистов сказал Трампу, что с его стороны было бы эгоистично не сдавать тест в условиях быстрого распространения коронавируса.

"Ну, я не говорил, что не собираюсь проходить тестирование... Скорее всего, да. Более чем вероятно", – ответил американский президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично разговаривал "со многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего болезнь переносится очень легко. По его словам, иногда даже нет необходимости обращаться к врачу.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус.

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.