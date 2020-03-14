Трамп заявил, что, "вероятно", сдаст тест на коронавирус

2020-03-14 16:17:00

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Накануне президент США встречался с заболевшим коронавиросом президентом Бразилии  Жаиром Болсонару

Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вероятнее всего" сдаст тест на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым американский лидер встречался накануне.

 Стенограмму брифинга президента США обнародовал сайт Белого дома.

Трамп, а также вице-президент США Майк Пенс встречались с президентом Бразилии 7 марта во Флориде. После этого Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса. 

 В Белом доме утверждают, что Трамп и Пенс почти не взаимодействовали Болсонару. Сам президент США заявил, что не помнит, общался ли с заболевшим, а также, что не беспокоится о возможном заражении. 

На пресс-конференции один из журналистов сказал Трампу, что с его стороны было бы эгоистично не сдавать тест в условиях быстрого распространения коронавируса.

"Ну, я не говорил, что не собираюсь проходить тестирование... Скорее всего, да. Более чем вероятно", – ответил американский президент.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

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