В Белом доме сообщили, что у президента "совершенно нормальная" температура

Президент США Дональд Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус Covid-19. Об этом сообщает Sky News.

Результатов теста на данный момент еще нет.

В Белом доме сообщили, что перед брифингом у президента США измерили температуру, которая оказалась "совершенно нормальная". Эту информацию подтвердил сам Трамп.

"У меня измерили температуру, перед тем как прийти сюда. Я также сдал тест на коронавирус прошлым вечером", – сказал он.

На вопрос журналиста, когда будут известны результаты, Трамп ответил: "Я не знаю. Может это займет один день или два. Так сказали в лаборатории".

Трамп также уточнил, что сдал тест на коронавирус, учитывая многочисленные разговоры о том, что он контактировал с зараженными людьми.

Ранее американский лидер заявил, что, "вероятнее всего" сдаст тест на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у президента Бразилии Жаира Болсонару, с которым он встречался накануне.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса. Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что он лично разговаривал "со многими людьми" и пришел к выводу, что чаще всего болезнь переносится очень легко. По его словам, иногда даже нет необходимости обращаться к врачу.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализы на коронавирус.

Из-за коронавируса президент США Дональд Трамп запретил поездки из Европы в США на 30 дней.