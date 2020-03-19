Страны Азии, справившиеся с коронавирусом, сообщают о второй волне инфекции

Страны фиксируют рост случаев заражения среди своих граждан, возвращающихся домой

Южная Корея, Китай и Сингапур сталкиваются со второй волной коронавируса, которая приходит извне. Об этом сообщает ВВС.

Так, Китай подтвердил, что за прошедшие сутки не зафиксировал ни одного случая заражения коронавирусом среди местного населения. Но также сообщается о 34 новых случаях среди людей, недавно вернувшихся в Китай.

Сингапур сообщил о новых 47 случаях вируса, из которых 33 были завезены в страну.

В Южной Корее в четверг, 19 марта произошел скачок новых случаев, так за сутки количество заболевших увеличилось на 152 человека, но пока не ясно, сколько случаев было импортировано в страну. Новый очаг сосредоточен в доме престарелых в Тэгу, где 74 пациента дали положительные результаты на коронавирус.

Япония также сообщила о 3 новых случаях, но центр вспышки в стране – Хоккайдо объявил, что отменяет чрезвычайное положение после того, как официальные лица заявили о прекращении распространения вируса.

Эксперты говорят, что все четыре страны продемонстрировали успех в борьбе с коронавирусом в пределах своих границ, но есть опасения, что рост случаев в других странах может повлиять на их прогресс.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире было зафиксировано 215 955 случаев и 8 749 смертей. ВОЗ заявила, что подавляющее большинство случаев – 80%, произошли в Европе и регионе Западной части Тихого океана, который включает большую часть Азии.

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