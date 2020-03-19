Власти Китая признали ошибкой преследование врача из Уханя, который первым сообщил о коронавирусе

После смерти Ли Вэньляна в социальных сетях Китая его называли героем и обвиняли власти в некомпетентности и недостаточной реакции на вспышку в ее начале

Государственный надзорный комитет КНР признал ошибкой действия полиции в отношении 34-летнего врача Ли Вэньляна из Уханя, который одним из первых сообщил о вспышке коронавируса. Сам врач впоследствии заразился COVID-19 от пациента и умер 7 февраля.

Ли Вэньлян работал офтальмологом центральной больницы Уханя. 30 декабря 2019 года он попытался предупредить о неизвестном вирусе своих бывших однокурсников в популярном китайском мессенджере WeChat. Он посоветовал друзьям предупредить своих близких в частном порядке. Через несколько часов скриншоты его сообщений, где были видны имя и фамилия врача, попали в интернет и стали вирусными.

Об этом стало известно полиции, которая вынесла ему официальное предупреждение "за распространение ложной информации в интернете". Кроме того, полицейские пригрозили врачу уголовной ответственностью в случае повторного распространения такой информации.

"Из-за вынесенного предупреждения и не соответствующих норме мер исполнения законодательства комиссия по расследованию предлагает контролирующим органам города Ухань произвести проверку и устранить существующие проблемы. Призываем органы общественной безопасности аннулировать официальное предупреждение Ли Вэньляну и привлечь к ответственности соответствующих сотрудников. А также своевременно обнародовать для общественности результаты проверки", – говорится в результатах расследования.

После смерти врача в социальных сетях Китая называли Ли Вэньляна героем, обвиняя власти в некомпетентности и недостаточной реакции на вспышку в ее начале.

Некоторый китайские СМИ также назвали умершего врача героем, который "хотел говорить правду", но очень быстро обсуждение смерти врача подверглось цензуре.

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