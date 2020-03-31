12-летняя девочка из Бельгии стала самой молодой жертвой коронавируса в Европе

Врачи говорят, что смерть кого-то в таком молодом возрасте – "очень редкое явление"

В Бельгии из-за COVID-19 умерла 12-летняя девочка.

Об этом сообщает Express.

Эммануэль Андре, официальный представитель правительства в Бельгии, сказал, что смерть кого-то в таком молодом возрасте – "очень редкое явление".

По его словам, это "эмоционально трудный момент, потому что в нем участвует ребенок, и это также расстроило медицинское и научное сообщество. Мы особенно беспокоимся о ее семье и близких".

Сообщается, что у девочки была лихорадка в течение трех дней до ее смерти и положительный результат на коронавирус. Врачи не уточнили, были ли у нее какие-то другие заболевания.

В Бельгии 98 человек умерли от COVID-19 за последние 24 часа, общее число погибших в Бельгии достигло 705.

Власти страны ожидают, что распространение болезни достигнет своего пика в ближайшие дни.

На данный момент с симптомами госпитализированы 4920 человек, из них 485 человек – за последние сутки.

Напомним, во Франции умерла 16-летняя девушка от коронавируса. У нее не было никаких проблем со здоровьем.

Кроме того, в Португалии умер 14-летний мальчик, пишет Daily Mail.

Как ранее сообщал Фокус:

В Германии ужесточили карантинные меры. Основной пункт – больше двух человек не собираться.

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