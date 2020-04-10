Статистика коронавируса в мире на 10 апреля: 85,6 тысяч новых заболевших и 7235 смертей

Случаи заболевания отмечены в 209 странах и территориях

По состоянию на утро 10 апреля, по данным Worldometers, в мире подтверждены 1 604 736 случаев заражения, количество умерших – 95 736 человек, количество выздоровевших – 356 671.

За сутки 9 апреля подтвердили заражение коронавирусом у 85 589 человек. Ранее суточный прирост составлял 84,4 тыс., 84,9 тыс., 73,1 тыс., 71,4 тыс., 84,8 тыс. и 101,5 тыс. человек

США продолжают ставить антирекорды пандемии. За минувшие сутки там 33 536 новых заболевших и 1 900 смертей.

Случаи заболевания отмечены в 209 странах и территориях. С начала текущих суток в мире умерли уже 43 человека, 20 из них в Мексике и 6 – в США.

Как ранее сообщал Фокус: