Пандемия загнала в пещеру. В Индии украинцы с группой туристов остались без денег и ушли в горы

Группа иностранцев прожила в пещере с 24 марта, пока не была обнаружена полицией

В Индии шестеро туристов, включая украинцев, прожили в пещере почти месяц из-за недостатка денег во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным The Indian Express, среди "отшельников" были 4 мужчин и 2 женщины, двое украинцев и по одному туристу из Франции, США, Турции и Непала. Они вместе отправились жить в пещеру 24 марта, расположенную рядом с городом Ришикеш в штате Уттаракханд на севере Индии. Регион находится в предгорьях Гималаев.

Район считается святым среди приверженцев индуизма и является мировой столицей йоги, в которой жили известные мастера Свами Шивананда и Свами Омкарананда.

На данный момент иностранные туристы помещены в карантин на 14 дней, ни у одного из них не было симптомов коронавируса, говорится в сообщении полиции.

"До начала карантина они жили в отеле в регионе Муни-ки-рети, но были вынуждены переехать в пещеру после того, как у них закончились деньги. На оставшиеся сбережения туристы купили еды и другие необходимые предметы", – говорят в полиции.

Также сообщает, что один из непальцев помогал группе туристов покупать все необходимое.

Карантинные меры были введены в Индии в конце марта. Блокировка должна была завершиться 15 апреля, но позже была продлена как минимум до 3 мая.

В Индии насчитывается более чем 15 700 случаев коронавируса, включая 507 случаев смерти от вируса.

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